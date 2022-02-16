Овечкин спиной блокировал опасный бросок соперника по пустым воротам. Видео

На стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:1.

На старте второго периода, когда счёт был 1:0 в пользу «Вашингтона», «Нэшвилл» провёл опасную контратаку. Защитника Александра Каррье вывели на пустые ворота, канадец нанёс бросок. Однако на пути шайбы встал капитан «столичных» Александр Овечкин, который, уже сидя на льду, подставил спину под бросок и не позволил «Нэшвиллу» сравнять счёт.

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Напомним, в этой встрече дубль оформил нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. 36-летний россиянин прервал серию из шести матчей без заброшенных шайб. Первая шайба в матче была заброшена капитаном столичной команды при игре в большинстве, а вторая была отправлена в пустые ворота и относится к числу голов в равных составах.