Вячеслав Быков поздравил сборную России по хоккею с выходом в полуфинал Олимпиады-2022

Двукратный олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поздравил национальную команду с выходом в полуфинал Олимпиады-2022 в Пекине (Китай).



«Я, к сожалению, не смог посмотреть матч с датчанами. Могу только поздравить сборную России с выходом в полуфинал Олимпиады. Наши — молодцы!» — сказал Быков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.



Напомним, в Пекине (Китай) завершился второй четвертьфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Дании. Во встрече, прошедшей на стадионе «Укэсун Спортс-центр», россияне одержали победу со счётом 3:1 и вышли в полуфинал Олимпиады.

Напомним, полуфинальные матчи пройдут в пятницу, 18 февраля. Начало — в 7:10 и 16:10 по московскому времени. Матч за третье место пройдёт в субботу, 19 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 мск. Финал состоится в воскресенье, 20 февраля, и начнётся в 7:10 мск.