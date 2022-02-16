Анттила — о возможном финале с Россией: мне вообще всё равно, кто выйдет играть против нас

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швейцарией со счётом 5:1.

«Это был хороший матч. Мы отлично начали, провели хороший первый и второй период. Хотя впоследствии, когда скорости увеличились, у нас появились некоторые проблемы. Удивлён ли я, что словаки обыграли команду США? Я не смотрел матч, так как готовился к матчу своей сборной. Но могу сказать, что на этом турнире собраны сильные команды, потому не назову победу словаков большим сюрпризом. Мы должны быть готовы к матчу со Словакией, ведь в одной встрече может произойти всё, что угодно. Я думаю только об этом, а не о том, что мы не попали на кого-то из России или Канады. Хорошо ли будет сыграть с россиянами в финале? Мне вообще всё равно, кто выйдет играть против нас. Наша цель одна — побеждать. Для меня большая честь выступать за свою команду, которая собрана из высококлассных хоккеистов», — передаёт слова Анттилы корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.