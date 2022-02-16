Снайперская гонка НХЛ: Овечкину после дубля осталось два гола до первого места

Сегодня, 16 февраля, прошли очередные встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:1. Нападающий «столичных» Александр Овечкин оформил дубль.



Российский форвард довёл свой результативный счёт в текущем сезоне до 31 шайбы. Овечкин занимает четвёртое место в гонке снайперов, на три гола опережая нападающего «Чикаго Блэкхоукс» Алекса Дебринкэта. На третьем месте идёт форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, на счету которого 32 шайбы.

Лидирующую строчку делят два хоккеиста — немецкий игрок «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер. У обоих по 33 гола.