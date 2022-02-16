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«Мы — сборная России, пусть все боятся». Сушинский — о полуфинале со Швецией на Олимпиаде

«Мы — сборная России, пусть все боятся». Сушинский — о полуфинале со Швецией на Олимпиаде
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о предстоящем полуфинальном матче между российской и шведской командами на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Швеция в полуфинале? Ничего неожиданного в этом нет. У шведов хороший вратарь, да и команда хорошая. Но мы — сборная России. И этим всё сказано, это наша самая сильная сторона. Пусть все боятся», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, в четвертьфинале Россия одержала победу над Данией (3:1), а Швеция оказалась сильнее Канады (2:0). Полуфинальная встреча состоится в пятницу, 18 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени.

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