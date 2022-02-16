Валльмарк: надеюсь, мне удастся забить Федотову. Думаю, игра с Россией будет весёлой

Нападающий сборной Швеции Лукас Валльмарк подвёл итоги встречи с Канадой (2:0) на Олимпиаде в Пекине (Китай), а также поделился ожиданиями от предстоящего полуфинала с Россией.
«Не знаю, в чём секрет, что я забиваю в каждом матче на Олимпиаде. У нас играет много классных хоккеистов. Конечно, сегодня нам помог несколько случайный гол, а также тот факт, что у канадцев прошлым вечером был матч. Но в целом мы усердно работаем.
Будет ли для меня особенной встреча со сборной России, учитывая, что там много представителей ЦСКА? У русских хорошая, квалифицированная команда. С некоторыми я периодически переписываюсь, перекидываюсь парой фраз. Но то, что нам предстоит, — это совсем другая история. Думаю, что эта игра будет весёлой, и мы подойдём к ней в полной боевой готовности. Посмотрим, смогу ли я забить Ивану Федотову. Надеюсь, мне это удастся.
Если президент ЦСКА Игорь Есмантович позвонит и попросит: «Лукас, не забивай нашей команде», что отвечу? Это, конечно, весело, но нам предстоит сыграть в полуфинале Олимпийских игр. Здесь каждый хочет победить», — передаёт слова Валльмарка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 16 февраля 2022
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