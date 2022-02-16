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«Мы сами себя поставили в такое положение». Деарне — о вылете с Олимпийских игр

«Мы сами себя поставили в такое положение». Деарне — о вылете с Олимпийских игр
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Нападающий сборной Канады по хоккею Давид Деарне подвёл итоги встречи со Швецией (0:2) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

«Мы собрались очень поздно, некоторые ребята приехали в Давос 29 января, то есть мы даже месяца не были вместе. А ведь надо узнать свою роль, систему игры, изучить соперников. Мы сделали всё возможное, но этого было недостаточно.

Шведы играли плотно. В матчах с Китаем и Германией мы могли подолгу задерживаться в чужой зоне, но сегодня этого не было. К тому же нелегко играть два матча подряд, но мы сами поставили себя в такое положение. Если бы мы смогли попасть в четвёрку лучших [по итогам группового этапа], не пришлось бы играть два дня подряд, это тоже важно. Если бы обыграли США, получили бы дополнительный день отдыха, на таких турнирах это важно», — передаёт слова Деарне корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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