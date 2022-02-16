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Пашков: сборной России надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину

Пашков: сборной России надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился ожиданиями от полуфинального матча Олимпийских игр 2022 года между сборными России и Швеции.

«Что касается наших шансов на выход в финал, шансы есть всегда. Шведы — традиционно тяжёлый соперник для России. Думаю, их будет сложно обыграть, поэтому надо что-то придумывать. У нашей сборной игра пока не клеится. Победа над Данией не вселяет уверенности, потому что по игре — если сравниваем с прошлыми матчами — ничего не поменялось.

У нас низкая результативность, если не брать матч с Чехией. Поэтому говорить, что мы сможем обыграть шведов за счёт атакующих действий, не приходится. Здесь будет тактическая борьба: надо выбрать умный план, чтобы нейтрализовать шведскую тягомотину», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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