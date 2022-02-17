Какая сборная выиграет золото Олимпиады-2022 в мужском хоккее?

На Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) в эти дни продолжается мужской хоккейный турнир.



Завтра, 18 февраля, состоятся две полуфинальные встречи, в которых сыграют сборные России и Швеции (16:10 мск), а также команды Финляндии и Словакии (7:10 мск). Обе игры пройдут на стадионе «Национальный» в Пекине.



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Напомним, финальный матч на хоккейном турнире Олимпийских игр состоится в воскресенье, 20 февраля. Начало — в 07:10 по московскому времени. Игра за бронзовые медали состоится в субботу, 19 февраля, стартовое вбрасывание — в 16:10 мск.

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