Олень-предсказатель из Коми назвал сборную России по хоккею победителем Олимпиады

Олень-предсказатель из Коми предсказал исход мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Как сообщает «Муксун», парнокопытное выбрало победителем сборную России. Олень по клике Малыш определил чемпиона в два этапа. Работники экопарка «Лозымская пуща», в котором обитает олень, разложили перед животным шесть кучек со мхом, а сверху положили шайбы, на которых были нарисованы флаги основных претендентов на победу.
Олень выбрал Россию и Канаду, после чего перед ним оставили ещё две кучки. В итоге он выбрал шайбу с российским флагом.
«В какой-то момент мы стали замечать, что Малыш весьма удачлив, и все, кто приходил к нему пообщаться, удачей заряжались», — заявили в парке.
Напомним, сборная России в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Швеции (18 февраля, 16:10 мск).
- 16 февраля 2022
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