Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Олень-предсказатель из Коми назвал сборную России по хоккею победителем Олимпиады

Олень-предсказатель из Коми назвал сборную России по хоккею победителем Олимпиады
Комментарии

Олень-предсказатель из Коми предсказал исход мужского хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

Как сообщает «Муксун», парнокопытное выбрало победителем сборную России. Олень по клике Малыш определил чемпиона в два этапа. Работники экопарка «Лозымская пуща», в котором обитает олень, разложили перед животным шесть кучек со мхом, а сверху положили шайбы, на которых были нарисованы флаги основных претендентов на победу.

Олень выбрал Россию и Канаду, после чего перед ним оставили ещё две кучки. В итоге он выбрал шайбу с российским флагом.

«В какой-то момент мы стали замечать, что Малыш весьма удачлив, и все, кто приходил к нему пообщаться, удачей заряжались», — заявили в парке.

Напомним, сборная России в полуфинале Олимпийских игр сыграет с командой Швеции (18 февраля, 16:10 мск).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022