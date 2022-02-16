Малкин поздравил самого себя с голевой передачей в матче с «Филадельфией»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, ставший автором голевой передачи на Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4, ОТ), иронично отреагировал на послематчевое фото.



Защитник «пингвинов» Крис Летанг выложил в «Инстаграм» совместное фото с Кросби, который забросил 500-ю шайбу в НХЛ, а также с Малкиным.



«Поздравляю с голевой передачей», — написал Малкин в комментариях, отметив самого себя.

В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 14 матчах, забросив пять шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-5». «Питтсбург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 50 матчей.