Малкин поздравил самого себя с голевой передачей в матче с «Филадельфией»
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, ставший автором голевой передачи на Сидни Кросби в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (5:4, ОТ), иронично отреагировал на послематчевое фото.
Защитник «пингвинов» Крис Летанг выложил в «Инстаграм» совместное фото с Кросби, который забросил 500-ю шайбу в НХЛ, а также с Малкиным.
«Поздравляю с голевой передачей», — написал Малкин в комментариях, отметив самого себя.
В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 14 матчах, забросив пять шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-5». «Питтсбург» занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 50 матчей.
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