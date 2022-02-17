Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ
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Мужская сборная России по хоккею проводит тренировку в Пекине (Китай) в рамках подготовки к полуфинальному матчу олимпийского турнира с командой Швецией. Стали известны игровые сочетания российской команды.
«Красные»:
Елесин – Яковлев, Гусев – Грицюк – Ткачёв;
«Синие»:
Войнов – Телегин, Воронков – Карнаухов – Галиев, Слепышев;
«Белые»:
Никишин – Нестеров, Шипачёв, Семёнов, Чибисов;
«Зелёные»:
Шарипзянов – Минулин, Плотников – Григоренко – Каюмов.
Вратари: Федотов, Билялов.
Отметим, что с командой не тренируется форвард Сергей Андронов.
Полуфинальный матч с командой Швеции состоится завтра, 18 февраля, в 16:10 мск.
Сборная России напрямую вышла в 1/4 финала с первого места. В четвертьфинале россияне переиграли команду Дании со счётом 3:1.
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