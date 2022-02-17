Стали известны сочетания звеньев сборной России перед полуфиналом со сборной Швеции на ОИ

Мужская сборная России по хоккею проводит тренировку в Пекине (Китай) в рамках подготовки к полуфинальному матчу олимпийского турнира с командой Швецией. Стали известны игровые сочетания российской команды.



«Красные»:

Елесин – Яковлев, Гусев – Грицюк – Ткачёв;



«Синие»:

Войнов – Телегин, Воронков – Карнаухов – Галиев, Слепышев;



«Белые»:

Никишин – Нестеров, Шипачёв, Семёнов, Чибисов;



«Зелёные»:

Шарипзянов – Минулин, Плотников – Григоренко – Каюмов.



Вратари: Федотов, Билялов.

Отметим, что с командой не тренируется форвард Сергей Андронов.

Полуфинальный матч с командой Швеции состоится завтра, 18 февраля, в 16:10 мск.

Сборная России напрямую вышла в 1/4 финала с первого места. В четвертьфинале россияне переиграли команду Дании со счётом 3:1.