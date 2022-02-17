Воронков: кого знаю из шведов? Честно, не помню, я не смотрел состав
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Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал удаление до конца матча в игре с Чехией.
«Попал в голову.
Были ли это эмоции? Думал, он идёт на меня, хотел сделать упреждающий удар. Он наклонился, потянулся за шайбой, я попал в голову. Сраведливо ли удаление «5+20»? В голову было там. Судьи ходили же, смотрели.
Нет в раздевалке мне не досталось, все меня поддержали. Но конечно, я чувствовал себя виноватым, извинился перед командой.
Матч со Швецией? Голы забивать надо. Их матчи не смотрел. Телевизоров нет.
Кого из шведов знаю? Честно, не помню, я не смотрел состав. Ландер там? Ландера знаю.
Играл против Юханссона, какие у него слабые стороны? Не знаю», – передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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