Воронков: кого знаю из шведов? Честно, не помню, я не смотрел состав

Нападающий сборной России Дмитрий Воронков прокомментировал удаление до конца матча в игре с Чехией.



«Попал в голову.

Были ли это эмоции? Думал, он идёт на меня, хотел сделать упреждающий удар. Он наклонился, потянулся за шайбой, я попал в голову. Сраведливо ли удаление «5+20»? В голову было там. Судьи ходили же, смотрели.

Нет в раздевалке мне не досталось, все меня поддержали. Но конечно, я чувствовал себя виноватым, извинился перед командой.

Матч со Швецией? Голы забивать надо. Их матчи не смотрел. Телевизоров нет.

Кого из шведов знаю? Честно, не помню, я не смотрел состав. Ландер там? Ландера знаю.

Играл против Юханссона, какие у него слабые стороны? Не знаю», – передаёт слова Воронкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.