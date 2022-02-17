Фёдоров: пропуск тренировки Андроновым — тренерское решение
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Тренер сборной России Сергей Фёдоров прокомментировал отсутствие нападающего Сергея Андронова на тренировке команды в преддверии полуфинального матча с командой Швеции на Олимпиаде в Пекине.
«Пропуск тренировки Андроновым – тренерское решение. Сергей готовится к завтрашней игре. Проблем с ковидом у него нет», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, полуфинальная встреча сборных России и Швеции состоится завтра, 18 февраля в 16:10 мск. Ранее свой полуфинальный матч проведут Финляндия и Словакия, которые сыграют в 7:10 мск.
На текущей Олимпиаде Андронов провёл четыре матча и набрал одно очко за результативную передачу. Это первый турнир игрока в сборной России с 2019 года.
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