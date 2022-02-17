Хартли: игра с «Ак Барсом» в плей-офф? Мы словно двоюродные братья

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал игру команды в товарищеской встрече со «Спартаком» (3:5), а также текущую Олимпиаду и предстоящую серию плей-офф с «Ак Барсом».



«В целом я доволен игрой. Понравилось то, как мы начали. Если учитывать, что последний раз мы играли 9 января, мы смотрелись неплохо.



Можно отметить, что мы уступали в первом периоде со значительным счётом, но это следствие того, что Мишуров нервничал, было заметно. Он хочет выигрывать конкуренцию, может, где-то перестарался, немного не справился с эмоциями. Он борется, это будет для него полезным опытом. Для любого игрока, начиная от молодого в академии и заканчивая опытным, — все стараются совершенствоваться. Мы стараемся обучить каждого и научить чему-то новому.



Хотели сегодня посмотреть, как наши ребята будут действовать, поскольку мы очень усердно тренировались, очень много работали. Доводили до совершенства какие-то нюансы и мелкие детали системы. Понятно, что были ошибки, но хоккей состоит из них. От лица тренерского штаба могу сказать, что мы увидели то, что и хотели.



Я получаю удовольствие от просмотра матчей Олимпиады, наблюдаю отличный хоккей. Матч Россия — Швеция — мастерство против системы. Небольшим сюрпризом стала сборная Словакии в полуфинале, но они действительно постарались. В их паре фаворитом является Финляндия, но случиться может всё, что угодно.



Игра с «Ак Барсом» в плей-офф? Мы словно двоюродные братья. Практически каждый плей-офф встречаемся. Когда мы ездим в Казань, то там всегда потрясающая атмосфера. Жду с нетерпением стартового вбрасывания первого матча», — цитирует Хартли YouTube-канал «Авангарда».