«Баффало» показал форму, в которой сыграет в рамках «Классики наследия НХЛ»

«Баффало Сэйбрз» представил форму для участия в «Классике наследия НХЛ» — 2022.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, на груди кремового цвета свитера в кругу синего цвета изображён буйвол со скрещёнными клинками. На левом плече вышит золотой буйвол со словом «Sabres», а на каждом рукаве по две синие и золотые полоски.
Сине-золотые полоски есть также на груди под кругом с буйволом и на ногах. Это отсыл к форме, которую «Сэйбрз» носили в первые 25 сезонов в НХЛ. Шорты — синего цвета с золотой полосой на каждой стороне. Такого же цвета — номера и имена игроков. Форма как минимум на 60 процентов состоит из переработанных материалов.
Встреча между «Баффало» и «Торонто Мэйпл Лифс» в рамках «Классики наследия» состоится 13 марта в 22:00 мск на стадионе «Тим Хортонс Филд» в Гамильтоне (Онтарио).
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