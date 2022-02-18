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Салливан: Малкин — один из главных талантов поколения, он подстроится под любых партнёров

Салливан: Малкин — один из главных талантов поколения, он подстроится под любых партнёров
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о формировании звеньев клуба, а также об игре российского нападающего Евгения Малкина.

«Мы постоянно думаем и обсуждаем, каких игроков лучше всего задействовать с ним в одной тройке. Джино имеет классную способность подстраиваться под любых партнеров. Он один из главных талантов своего поколения. И он умеет адаптировать свою игру под тех, кто играет рядом с ним.

Джино умеет в нужный момент упростить свою игру, он способен разными способами создавать опасные моменты у чужих ворот. Он по-прежнему невероятно опасен при быстрых отрывах, и это у него не отнять ни при каких обстоятельствах. Это умение с ним навсегда.

Когда мы решаем, кого поставить с ним в одно звено, то стараемся прежде всего помочь ему и пытаемся избавить его от черновой работы. Мы стараемся поставить с ним тех ребят, которые могут пойти в форчек или создать трафик перед воротами, чтобы Джино имел возможность играть в свою игру.

Прямо сейчас мы хотим подобрать ему таких партнёров, которые позволят ему проявлять свои лучшие качества и показывать свою лучшую игру. Но я повторюсь, что Джино умеет подстроиться под любых партнёров, с кем бы мы его ни ставили. Мы просто стараемся ему помочь и сделать так, чтобы у нас в команде был хороший баланс во всех четырёх звеньях», – цитирует Салливана официальный сайт НХЛ.

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