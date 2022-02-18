«Торонто» победил «Питтсбург», у Малкина один гол

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
У хозяев забивали Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Давид Кемпф и Майкл Бантинг.
На 44-й минуте матча единственную шайбу для гостей в этом матче забросил российский нападающий Евгений Малкин. Ассистировал форварду из России другой представитель этого же ампула из Канады Джефф Картер.
Российский нападающий Илья Михеев очков не набрал.
В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 15 матчах, забросив шесть шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-5». «Питтсбург» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 50 матчей.
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