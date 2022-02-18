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«Торонто» победил «Питтсбург», у Малкина один гол

«Торонто» победил «Питтсбург», у Малкина один гол
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

У хозяев забивали Остон Мэттьюс, Морган Райлли, Давид Кемпф и Майкл Бантинг.

На 44-й минуте матча единственную шайбу для гостей в этом матче забросил российский нападающий Евгений Малкин. Ассистировал форварду из России другой представитель этого же ампула из Канады Джефф Картер.

Российский нападающий Илья Михеев очков не набрал.

В текущем регулярном сезоне Малкин принял участие в 15 матчах, забросив шесть шайб и отдав девять голевых передач при показателе полезности «-5». «Питтсбург» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 70 очков после 50 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Мэттьюс (Броди, Марнер) – 00:20' (5x5)   2:0 Райлли (Кэмпбелл) – 25:31' (5x4)   3:0 Кемпф (Райлли) – 38:36' (4x5)   3:1 Малкин (Картер) – 43:33' (5x5)   4:1 Бантинг (Мэттьюс, Марнер) – 46:06' (5x5)
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