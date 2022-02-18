«Оттава» победила «Баффало», «Бостон» уступил «Айлендерс»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:1.
У победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Остин Уотсон и Брэди Ткачук. У хозяев голом ответил Кайл Окпосо.
На счету российского защитника Артёма Зуба одна голевая передача, Никита Зайцев же очков не набрал.
В параллельном матче в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.
Первую шайбу в матче забросил Тейлор Холл. Эта шайба стала единственной в матче для гостей. У хозяев забивали Жан-Габриель Пажо, Ноа Добсон, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.
Илья Сорокин совершил 26 сейвов.
- 18 февраля 2022
-
06:23
-
06:06
-
06:00
-
05:51
-
05:40
-
05:21
-
00:16
-
00:00
- 17 февраля 2022
-
23:34
-
22:58
-
22:11
-
22:00
-
21:41
-
21:17
-
20:52
-
20:27
-
20:00
-
19:43
-
19:16
-
19:01
-
18:25
-
18:03
-
17:42
-
17:08
-
16:58
-
15:51
-
15:43
-
14:27
-
13:42
-
12:24
-
12:12
-
12:10
-
12:03
-
11:57
-
11:52