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«Оттава» победила «Баффало», «Бостон» уступил «Айлендерс»

«Оттава» победила «Баффало», «Бостон» уступил «Айлендерс»
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В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:1.

У победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Остин Уотсон и Брэди Ткачук. У хозяев голом ответил Кайл Окпосо.

На счету российского защитника Артёма Зуба одна голевая передача, Никита Зайцев же очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
1 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Окпосо (Асплунд, Далин) – 13:37' (5x4)   1:1 Сэнфорд (Эннис, Зуб) – 36:04' (5x5)   1:2 Уотсон (Холден, Гэмбрелл) – 50:49' (5x5)   1:3 Ткачук (Холден) – 59:43' (en)

В параллельном матче в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.

Первую шайбу в матче забросил Тейлор Холл. Эта шайба стала единственной в матче для гостей. У хозяев забивали Жан-Габриель Пажо, Ноа Добсон, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.

Илья Сорокин совершил 26 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2022, пятница. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Холл (Смит, Райлли) – 17:26' (5x5)   1:1 Пажо (Добсон, Барзал) – 31:30' (5x4)   2:1 Добсон (Нельсон) – 45:50' (5x5)   3:1 Барзал (Беллоуз, Пелеч) – 53:32' (5x5)   4:1 Нельсон (Хара) – 58:47' (en)
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