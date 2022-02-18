«Оттава» победила «Баффало», «Бостон» уступил «Айлендерс»

В Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Баффало Сэйбрз» принимал «Оттаву Сенаторз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 3:1.



У победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Остин Уотсон и Брэди Ткачук. У хозяев голом ответил Кайл Окпосо.



На счету российского защитника Артёма Зуба одна голевая передача, Никита Зайцев же очков не набрал.

В параллельном матче в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:1.



Первую шайбу в матче забросил Тейлор Холл. Эта шайба стала единственной в матче для гостей. У хозяев забивали Жан-Габриель Пажо, Ноа Добсон, Мэтью Барзал и Брок Нельсон.



Илья Сорокин совершил 26 сейвов.