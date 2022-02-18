Тренер сборной Швеции поделился ожиданиями от матча с Россией в полуфинале Олимпиады

Тренер сборной Швеции по хоккею Маркус Рагнарссон поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России в полуфинале Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Игра с Россией будет очень тяжёлой. Две команды, которые прекрасно знают друг друга, много раз встречались на льду. В последний раз мы играли на Кубке Первого канала. Тогда была равная игра, но россияне победили. Сейчас в составе соперника много знакомых для нас фамилий. Много мастеровитых форвардов. Мы будем играть плотно, постараемся пользоваться своими шансами.
В сборной России выделю Гусева и Шипачёва. Два очень сильных нападающих. Они всегда создают опасность, выходят на лёд, нельзя давать им пространства. Они очень хороши в игре «один на один». Отмечу, что в сборной России и много хороших защитников. Мы посмотрели все матчи сборной России на Олимпиаде, команда плотно играет в защите, у неё хороший вратарь. Нам надо создавать моменты и сразу ими пользоваться. Сыграет ли Юханнсон в воротах? Возможно, посмотрим.
Швеция играет для себя в нетипичный хоккей на этой Олимпиаде? Здесь канадский размер площадки, это вносит свои коррективы. Нашу игру мы показываем на больших площадках, она больше для неё подходит. Мне кажется, мы хорошо адаптировались к этим условиям, и прибавляли в каждом матче. Надеюсь, самый лучший матч мы покажем сегодня против России», — передаёт слова Рагнарссона корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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