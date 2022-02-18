Шарипзянов — об ОИ: не скажу, что КХЛ — это неважно. Но здесь другое, играешь за страну

Защитник сборной России по хоккею Дамир Шарипзянов оценил важность предстоящего полуфинала с командой Швеции на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Не поздно поздравить с днем рождения. Как отметил вчера? Да, наверное, самый незаметный день рождения, несмотря на много поздравлений. Не все смогли позвонить, но многие прислали видео: и семья, и друзья, и болельщики. Так что это был хороший день. Но не думал о дне рождения, сегодня самый важный день в нашей жизни. Хорошо, исполнилось 26 лет, работаем дальше.
Как нужно сыграть, чтобы обыграть шведов? Строго, дисциплинированно, в обороне всё подчистить. Уверен, наши мастера моменты будут, и мы забьём.
Михаил Сергачёв пишет во время Олимпиады? Он мне писал и до Олимпиады, и когда меня вызвали, и вчера с днем рождения поздравил. Он интересуется, я тоже за ним смотрю. Мы с ним всегда на связи.
Можно ли сравнить полуфинал Олимпиады с финалом Кубка Гагарина или молодёжным чемпионатом мира? Даже не знаю. На молодёжном чемпионате мира головой не доходишь, как это важно. Молодой, горячий, думаешь, что всё ещё впереди. А здесь сравнивать с Кубком Гагарина не стоит, он бывает каждый год, а Олимпиада раз в четыре года, ещё не понятно, поедешь ты на неё или нет. Так что, наверное, можно выделить этот матч. Не скажу, что Кубок Гагарина и КХЛ это неважно. Но здесь другое, ты играешь за страну. Так можно говорить?
Мы играем за страну. Это очень важно для меня. И для всех ребят», — передаёт слова Шарипзянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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