Комаров: хочу ли в финале встретиться с Россией? Хоть с кем играть, слабых команд уже нет

Нападающий сборной Финляндии по хоккею Леонид Комаров подвёл итоги полуфинального матча со Словакией (2:0) на Олимпийских играх в Пекине (Китай).



«Игра была неприятной, тяжёлой. Довольны победой, посмотрим, как дальше будет. Словаки не удивили, они здорово играют весь турнир. В группе нам тоже было тяжело с ними, много было бросков у них. Мы сегодня чуть-чуть не нашли свою игру, так же было со Швецией, когда проиграли 0:3, но потом победили. Самое главное, что выиграли.



Сейчас есть возможность выиграть золото, раньше не было. Я был в Сочи на Олимпиаде, мы взяли бронзу. Сейчас мне 35 лет, и это последний шанс выиграть золото. Мы будем играть и надеяться на золото, но сами знаете, что это спорт, это хоккей. Хочу ли в финале сыграть с Россией? Хоть с кем играть. Уже нет слабых команд, и словаки сегодня сыграли здорово», — передаёт слова Комарова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.