Финны рвутся к историческому золоту Олимпиады! Кто вообще сможет их остановить?

Полуфинальный матч стал не первым противостоянием команд на этой Олимпиаде. Финны со словаками очной встречей открывали для себя путь за золотом на турнире. Тогда финны без труда разобрались с командой Крэйга Рэмзи, не оставив им ни единого шанса – 6:2.

Но к полуфиналу словаки подошли совершенно в другом состоянии, чем на групповом этапе. Они постепенно прибавляли от матча к матчу на турнире, прокачивая свою системную организационную игру. Во многом именно дисциплина стала залогом победы над одними из главных фаворитов первенства – американцами.

Финляндия же приехала в Пекин в ранге главного фаворита и пока не даёт в этом ни на секунду усомниться. Да, был матч со шведами, но блестящий камбэк заставил хейтеров молчать и восторгаться мужеством парней Ялонена.

Главный исторический козырь сборной Суоми никуда не девается. Эта команда не создаёт много моментов, но с реализацией у неё полный порядок. Поэтому ожидался очень упорный матч, напоминающий шахматную партию. Так в итоге и получилось. Обе сборные действовали в выжидательной манере, пытались подловить соперника на ошибке. У словаков уже привычно хорош был Юрай Слафковски, не раз терзавший оборону финнов своими резкими вылазками на пятак Сятери. У номинальных хозяев матча больше всех активничала уфимская тройка, записавшая на свой счёт первую заброшенную шайбу в матче. Малыш Сакари Маннинен оказался самым расторопным на пятаке Рыбара и на 15-й минуте встречи забросил свою третью шайбу на турнире, набрал шестое очко и приблизился по этому показателю к канадцу Тамбеллини, имеющему в активе 7 очков.

Словаки на протяжении всего матча пытались сломить финнов своими позиционными атаками, но оборонительным редутам команды Ялонена можно было только позавидовать. Они плотно держали периметр, не оставляя пространства для поперечных передач, которыми любила пользоваться новоиспеченная словацкая связка Гривик-Слафковски. Команда Ялонена играла по счёту, но нельзя было сказать, что финны вот-вот накликают беду на собственные ворота. Они играли очень солидно, хотя могли снять все вопросы о победителе матча ещё во втором периоде, но не реализовали большинство «5 на 3».

Третий период стал отрезком разбитых надежд сборной Словакии. Ничего у них не получалось впереди. Финны окончательно затянули их в свои капканы в средней зоне, а если и пускали словаков в свою зону, то до пятака команда Рэмзи практически не добиралась.

Харри Песонен броском в пустые ворота установил окончательный счёт – 2:0. Финны сыграют в финале Олимпиады и поборются за историческое золото (оно может стать первым в для этой хоккейной сборной на Играх), а у словаков остаётся шанс завоевать бронзовые награды китайской Олимпиады.