Цегларик: у Словакии будет большой шанс выиграть бронзу Олимпиады, сделаем всё для этого

Нападающий сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик прокомментировал поражение в полуфинале Олимпийских игр от команды Финляндии (0:2).



«Финны очень здорово сыграли в обороне в третьем периоде, мы много владели шайбой, но не смогли забить. Ты не можешь выиграть матч без заброшенных шайб. Неважно, с кем мы будем играть за бронзу. Сейчас ещё не могу думать о завтрашнем матче, нужно переварить это поражение. Завтра у нас будет большой шанс выиграть медаль Олимпиады, мы сделаем всё для этого.



Для хоккея в Словакии выход в полуфинал — это хорошо, отличный шанс популяризовать хоккей, бесценный опыт для игроков и тренерского штаба. Надеюсь, что мы поможем развитию нашего хоккея.



Слафковски зажигал на протяжении всего турнира, забивал голы. Для своего возраста он невероятно играет. И сегодня у него были моменты, но он не смог забить. Он придавал много энергии команде. Рад, что он так играет. Надеюсь, Юрай нам поможет завтра», — передаёт слова Цегларика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.