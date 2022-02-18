Цегларик: у Словакии будет большой шанс выиграть бронзу Олимпиады, сделаем всё для этого

Нападающий сборной Словакии по хоккею Петер Цегларик прокомментировал поражение в полуфинале Олимпийских игр от команды Финляндии (0:2).
«Финны очень здорово сыграли в обороне в третьем периоде, мы много владели шайбой, но не смогли забить. Ты не можешь выиграть матч без заброшенных шайб. Неважно, с кем мы будем играть за бронзу. Сейчас ещё не могу думать о завтрашнем матче, нужно переварить это поражение. Завтра у нас будет большой шанс выиграть медаль Олимпиады, мы сделаем всё для этого.
Для хоккея в Словакии выход в полуфинал — это хорошо, отличный шанс популяризовать хоккей, бесценный опыт для игроков и тренерского штаба. Надеюсь, что мы поможем развитию нашего хоккея.
Слафковски зажигал на протяжении всего турнира, забивал голы. Для своего возраста он невероятно играет. И сегодня у него были моменты, но он не смог забить. Он придавал много энергии команде. Рад, что он так играет. Надеюсь, Юрай нам поможет завтра», — передаёт слова Цегларика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 18 февраля 2022
-
10:00
-
09:54
-
09:46
-
09:42
-
09:31
-
09:22
-
09:13
-
08:47
-
08:43
-
08:35
-
08:29
-
08:25
-
08:18
-
08:10
-
08:00
-
07:58
-
07:51
-
07:42
-
07:42
-
07:38
-
07:24
-
07:13
-
07:00
-
06:41
-
06:23
-
06:06
-
06:00
-
05:51
-
05:40
-
05:21
-
00:16
-
00:00
- 17 февраля 2022
-
23:34
-
22:58
-
22:11