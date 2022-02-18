Ялонен: чувствую ли величие момента? Конечно, большая честь выйти в финал Олимпиады

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен поделился мнением о прошедшем полуфинале Олимпийских игр со Словакией (2:0), а также о предстоящем сопернике по финалу.



«Словаки здорово бились, сделали этот матч для нас трудным. Знали, как играет Слафковски, но не упоминали о нём на собраниях. Мы обычно не фокусируемся на отдельных игроках, только на команде.



Чувствую ли величие момента? Конечно, большая честь вывести команду в финал Олимпиады. Что у игроков, что у тренеров такое бывает нечасто, так что ощущение великолепное. У нас нет никаких секретов. Главное, что у нас есть, во-первых, отличные игроки, а во-вторых, отличный персонал – тренеры и другой персонал. Мы работаем вместе, каждый является экспертом в своей сфере, все выполняют свои задачи на максимум. Если и есть какой-то секрет, то он – в этом.



И Россия, и Швеция – великолепные команды, великие хоккейные страны. Да, они немного отличаются, но обе очень сильные. Теперь они должны между собой решить, кто из них сегодня лучше.



Заметил ли изменения в игре России по сравнению с Кубком Первого канала? Я особо не следил за Россией, мы с ними пока не играли, концентрировались на своих матчах. Сегодня посмотрим полуфинал. У России всегда хорошая команда – хорошие игроки, хорошие тренеры, они хорошо играют вместе. Послезавтра в любом случае будет настоящая битва», — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.