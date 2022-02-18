Яковлев — о буллите: не понимал, как сохранил нервы. Спасибо моему спортивному психологу

Защитник сборной России по хоккею Егор Яковлев прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.



«Что чувствовал, когда шёл бить буллит? Я не знаю. До сих пор не отошёл. Выходил, знал, что буду делать. Я целенаправленно бросал под подмышку. Спасибо Данису Зарипову. Я очень много смотрю буллиты. У себя в команде я штатный буллитёр и постоянно бью их. Как-то разговаривали с Данисом об этом, что под подмышкой у вратарей мёртвая зона, туда можно бросать. Единственное, я переживал, что в сборной Швеции есть ребята, с которыми я вместе играл. Боялся, что они подскажут вратарю. Хорошо, что всё так закончилось. Самый главный матч за последние 4 года нас ожидает.



Как смог сохранить нервы? Честно, не понимал этого. Просто выходил и бил. Спасибо моему спортивному психологу (смеётся). Пользуюсь ли услугами психолога? Да.



Почему так тяжело сложился овертайм? Все понимали, что один бросок может всё решить. Поэтому действовали с осторожностью. Рады ли за Грицюка? Очень рады. Принёс нам победу. Федотов тоже красавец, держал нас в игре до последнего. Арсений — умница, он нам подарил финал.



Как определяли очередность бьющих буллиты? Не знаю, мне привычно бросать пятым. Просто сказали готовиться перед началом. Не знал, каким я буду бросать», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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