Гусев — о буллитной серии со Швецией: что там рассказывать? Главное, что выиграли

Нападающий сборной России Никита Гусев прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.

«Буллиты? Что там рассказывать? Главное, что выиграли. Как удалось реализовать свою важную попытку? Я немножко был уже «холодный» в конце, но удалось всё сделать. А самое главное, что мы выиграли. В России все пили валидол? Мы тоже очень нервничали, так что сейчас самое необходимое — пойти отдохнуть.



Когда шведы забили, показалось, что мы потеряли концентрацию и свои игру? Нет, мы продолжали играть дальше. А то, что били дважды буллит уже после забитого, как там всё определялось? Просто сказали, что я иду. Я знал, что буду делать. Просто вратарь у них хороший. Мы вместе тренируемся, поэтому он нас знал», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.