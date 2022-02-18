Кожевников: сборной России повезло в полуфинале ОИ — здорово, что выстояли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился эмоциями от выхода сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Какая радость! Ребята — молодцы! Я почему-то был уверен, что мы выиграем у шведов. Было тревожно во время буллитов, но данная игра и должна была быть тяжёлой. Здорово, что выстояли. Для этого мы на предварительном турнире и отрабатывали игру в обороне. Да, нам где-то повезло — как и шведам.



В финале с финнами ожидаю такую же тяжёлую игру. Но три раза в одну воронку снаряд не падает. Мы проиграли им финал чемпионата мира и Кубок Первого канала. В третий раз этого быть не должно — ребята учтут ошибки. Надо просто играть в своё удовольствие», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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