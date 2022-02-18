М. Григоренко — о полуфинале Олимпиады: в какие-то моменты паника была, но мы справились

Нападающий сборной России по хоккею Михаил Григоренко прокомментировал победу команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) со Швецией в серии буллитов со счётом 2:1.

«Очень нервно, как устояли в третьем периоде, в овертайме? Самое главное, что все терпели, верили в систему, играли на команду. Никто не пытался сделать ничего сверхъестественного. Все верили в систему, играли друг за друга. Помогали Ване Федотову как могли. Ваня сегодня тоже сыграл феноменально. Можно сказать, дотерпели и победили.

Не было ли ощущения паники? Игра длинная — 60 минут, овертайм. В какие-то минуты паника, возможно, присутствовала, но мы с ней справились. Ваня не паниковал, подчищал моменты. Все сражались, самоотдача невероятная.

Как найти эмоции и силы на финал? Не зря мы так долго готовились, чтобы сил было достаточно на весь турнир. Завтра хороший день, чтобы подготовиться, потренироваться, посмотреть, как играют финны. С новыми силами и эмоциями будем выходить на финал.

Что думаю о финнах? У них хорошая команда — они проводят хороший турнир, у них хороший вратарь, много ребят из КХЛ, которых мы знаем, из «Салавата» ребята, которые умеют забивать. Завтра посмотрим видео и подготовимся к финалу. Не было бы предпочтительнее сыграть ранний полуфинал? Это не мы решаем, это не имеет значения. Кто у финнов опаснее всего? Есть игроки — Хартикайнен, Маннинен, Гранлунд, хороший защитник Лехтонен. Много игроков хороших, мы знаем, с кем встретимся», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.