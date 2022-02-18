«Все были мужики». Борис Михайлов — о победе сборной России в полуфинале Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился эмоциями от выхода сборной России в финал Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«В первую очередь хочу поздравить всех, кто переживал — вся страна болела за сборную. Поздравляю тренерский штаб и команду с такой трудной и напряжённой победой. Молодцы! Сегодня они сделали всё, чтобы вырвать важную победу. Да, победили по буллитам, но это победа. Никого не хочу выделять — сегодня все были мужики.



С Финляндией нужно сыграть так, как в полуфинале со шведами. Но забросить на одну шайбу больше», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



В Пекине (Китай) завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады. Ранее в финал вышла сборная Финляндии. В своей полуфинальной встрече, также прошедшей на стадионе «Национальный», финская команда обыграла Словакию со счётом 2:0.

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