Защитник сборной Швеции жёстко раскритиковал судей после поражения в полуфинале с Россией

Защитник сборной Швеции по хоккею Лукас Бенгтссон после поражения команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией в серии буллитов со счётом 1:2 жёстко раскритиковал работу судей. Он вспомнил момент, когда российский форвард Павел Карнаухов влетел в голкипера «Тре Крунур» Ларса Юханссона.

«Судьи сегодня предельно ясно дали понять, что не допустят никаких задержек или тому подобных действий. Карнаухов не сделал ничего, чтобы избежать столкновения, а просто поехал на Юханссона. Ранее арбитры уже наказывали за такое, поэтому я думаю, что было трусостью не удалить его.



Не собираюсь придумывать отговорки. Мы держали шайбу и создавали моменты, чтобы победить. К сожалению, сегодня победили именно соперники, но разница была небольшая», — приводит слова Бенгтссона Aftonbladet.

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