В «Авангарде» отреагировали на победный буллит воспитанника клуба Грицюка в полуфинале ОИ

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков отреагировал на победный буллит воспитанника клуба Арсения Грицюка в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Напомним, сборная России победила национальную команду Швеции (2:1) в серии буллитов.
«Очень рады, что Арсений Грицюк в этом сезоне оправдывает надежды и реализует свой потенциал. В межсезонье он прошёл серьёзную физическую подготовку и был серьёзно настроен на завоевание места в составе. Он отлично впитывал информацию, которую ему доносил тренерский штаб, а мы в «Авангарде», в свою очередь, всегда понимали, что такого рода игрок при правильном использовании его сильных качеств может быть эффективен в нашей команде. Желаю ему не останавливаться на достигнутом!» — сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
- 18 февраля 2022
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