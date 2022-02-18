И. Воробьёв: буллит Яковлева был самым сложным. Молодец, что справился с волнением

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв поделился мнением о буллите защитника сборной России по хоккею Егора Яковлева в полуфинале Олимпийских игр с национальной командой Швеции (2:1, Б).



«Егор действительно всегда выходит в клубе пробивать буллит пятым. С позиции психологии его сегодняшний буллит был самым сложным, он обязан был забивать, иначе российская сборная проигрывала матч. Молодец, справился с нервами. Егор – один из лидеров сборной России на Олимпиаде.



Егор сейчас капитан и лидер «Металлурга», у него хорошая крепкая психология. Это очень опытный хоккеист, олимпийский чемпион и чемпион мира. У него очень хорошая работа рук. Молодец, что справился с волнением и грамотно всё исполнил.



Хочется поздравить всю сборную России с выходом в финал Олимпиады, пожелать удачи в финале. Будем болеть за ребят», – сказал Воробьёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.