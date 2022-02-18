Российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист присоединится к «Торонто Марлис» после того, как получит разрешение на работу в Канаде.
Ранее стало известно, что «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Овчинниковым. На его счету одна шайба и две результативные передачи в нынешнем сезоне.
Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей. «Сибирь» проведёт серию плей-офф, в которой ей будет противостоять «Салават Юлаев».
- 18 февраля 2022
-
23:07
-
23:05
-
22:26
-
22:17
-
22:01
-
21:50
-
21:19
-
21:00
-
21:00
-
20:50
-
20:39
-
20:11
-
20:01
-
19:58
-
19:56
-
19:55
-
19:53
-
19:53
-
19:43
-
19:41
-
19:38
-
19:33
-
19:32
-
19:30
-
19:28
-
19:28
-
19:25
-
19:23
-
19:20
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:12
-
19:06
-
19:03