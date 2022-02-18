Российский нападающий Дмитрий Овчинников подписал контракт новичка с «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на три сезона. Хоккеист присоединится к «Торонто Марлис» после того, как получит разрешение на работу в Канаде.



Ранее стало известно, что «Сибирь» расторгла контракт с нападающим Дмитрием Овчинниковым. На его счету одна шайба и две результативные передачи в нынешнем сезоне.



Напомним, ранее Континентальная хоккейная лига решила не проводить матчи во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. На момент приостановки регулярного чемпионата «Сибирь» занимала шестое место в таблице Восточной конференции, набрав 57 очков после 50 матчей. «Сибирь» проведёт серию плей-офф, в которой ей будет противостоять «Салават Юлаев».

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