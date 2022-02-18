Защитник сборной Швеции — о голе Слепышева: меня одурачили
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Защитник сборной Швеции по хоккею Кристиан Фолин после поражения команды в полуфинальном матче Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией в серии буллитов со счётом 1:2 прокомментировал гол Антона Слепышева. Россиянин «продавил» шведа, после чего открыл счёт в матче.
«Меня одурачили. Я думал, что контролировал его, но он слишком легко прошёл мимо меня. Это полностью моя вина», — сказал после матча Фолин.
Напомним, в Пекине завершился второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022, в котором сыграли сборные России и Швеции. Во встрече, прошедшей на стадионе «Национальный», российская команда одержала победу в серии буллитов со счётом 2:1 и вышла в финал Олимпиады.
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