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Как сборная России играла в финалах Олимпиад — статистика и результаты встреч

Как сборная России играла в финалах Олимпиад — статистика и результаты встреч
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет финальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 7:10 мск.

Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда лишь два раза выходила в финал. В 1998 году в Нагано (Япония) россияне в напряжённом противостоянии с Чехией потерпела минимальное поражение. В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России наконец одержала победу в финале, переиграв в овертайме Германию.

ТурнирМесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ОИ-1998ЯпонияФиналРоссия — Чехия0:1Свобода
ОИ-2018Южная КореяФиналРоссия — Германия4:3 ОТВойнов, Гусев (2), Капризов — Шюц, Кагун, Мюллер

Отметим, что ранее российская команда никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.

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