Как сборная России играла в финалах Олимпиад — статистика и результаты встреч
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В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет финальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 7:10 мск.
Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда лишь два раза выходила в финал. В 1998 году в Нагано (Япония) россияне в напряжённом противостоянии с Чехией потерпела минимальное поражение. В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России наконец одержала победу в финале, переиграв в овертайме Германию.
|Турнир
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ОИ-1998
|Япония
|Финал
|Россия — Чехия
|0:1
|Свобода
|ОИ-2018
|Южная Корея
|Финал
|Россия — Германия
|4:3 ОТ
|Войнов, Гусев (2), Капризов — Шюц, Кагун, Мюллер
Отметим, что ранее российская команда никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.
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