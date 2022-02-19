Как сборная России играла в финалах Олимпиад — статистика и результаты встреч

В эти дни в Пекине (Китай) проходит хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр 2022 года. Завтра, 20 февраля, сборная России сыграет финальный матч на Олимпиаде с командой Финляндии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало встречи запланировано на 7:10 мск.



Ранее на Олимпийских играх (сборная России принимает участие с 1994 года) наша команда лишь два раза выходила в финал. В 1998 году в Нагано (Япония) россияне в напряжённом противостоянии с Чехией потерпела минимальное поражение. В 2018 году в Пхёнчхане (Южная Корея) сборная России наконец одержала победу в финале, переиграв в овертайме Германию.

Турнир Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ОИ-1998 Япония Финал Россия — Чехия 0:1 Свобода ОИ-2018 Южная Корея Финал Россия — Германия 4:3 ОТ Войнов, Гусев (2), Капризов — Шюц, Кагун, Мюллер

Отметим, что ранее российская команда никогда не выходила в финал Олимпийских игр два раза подряд.