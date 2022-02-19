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Кирилл Капризов забросил 50-ю шайбу в 100-м матче за карьеру в НХЛ

Кирилл Капризов забросил 50-ю шайбу в 100-м матче за карьеру в НХЛ
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24-летний российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов сумел достичь сразу двух юбилейных показателей в НХЛ – в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» он забросил свою 50-ю шайбу, выйдя на лёд в 100-й раз в своей заокеанской карьере.

Примечательно, что этот юбилейный для Капризова пришёлся на матч с соотечественником Сергеем Бобровским, защищающим ворота «Флориды» в этой игре.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Напомним, счёт в игре был открыт на 8-й минуте – Капризову удалось реализовать удаление защитника Радко Гудаса, набрав своё 60-е (23+37) очко в сезоне в 100-м матче в НХЛ. Ему ассистировали Джаред Сперджен и Матс Цуккарелло.

Таким образом, на счету Капризова в 100 матчах в НХЛ стало 111 (50+61) очков при коэффициенте полезности «+32».

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