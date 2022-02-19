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Свечников оформил дубль в матче с «Нэшвиллом» и помог победить «Каролине»

Свечников оформил дубль в матче с «Нэшвиллом» и помог победить «Каролине»
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.

В самом начале матча счёт открыли хозяева благодаря голу Брэди Шея. На 26-й минуте удвоил преимущество Еспери Котканиеми. На 39-й минуте Люк Канин отыграл одну шайбу. Джейкоб Славин забросил шайбу на 40-й минуте.

И, наконец, на 47-й минуте еще один год для своей шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников. Вторую шайбу забросил Свечников на 60-й минуте.

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошли в число звёзд января среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.

НХЛ - регулярный чемпионат
19 февраля 2022, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Шей (Нечас, Трочек) – 10:24' (5x5)   2:0 Котканиеми (Нечас, Шей) – 25:14' (5x5)   2:1 Канин (Джохансен, Йози) – 38:38' (5x5)   3:1 Славин (Свечников, Ахо) – 39:59' (5x5)   4:1 Свечников (Терявяйнен, Ахо) – 46:43' (5x4)   4:2 Форсберг (Йози, Дюшейн) – 54:37' (6x5)   4:3 Жанно (Йози) – 57:49' (6x5)   5:3 Свечников (Славин) – 59:18' (en)
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