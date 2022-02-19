Андрей Свечников признан первой звездой матча «Каролины» с «Нэшвиллом»

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» со счётом 5:3 обыграла «Нэшвилл Предаторз».
Российский нападающий хозяев Андрей Свечников был признан первой звездой матча. На его счету две заброшенные шайбы и одна результативная передача.
Вторым стал защитник «Каролины» Брэди Шай, на счету которого гол и результативная передача, а третье место у их одноклубника, чешского форварда Мартина Нечаса, сделавшего два ассиста.
Ранее стало известно, что нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников и голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин вошли в число звёзд января среди российских игроков НХЛ по мнению официального сайта НХЛ на русском языке и редакции «Чемпионата». В конце каждого месяца редакции изданий вместе выбирают лучших российских игроков лиги.
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