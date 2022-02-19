Главный тренер сборной Финляндии: русские играют как воины — как и наши игроки

Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен поделился ожиданиями от финала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай) с Россией.

«Жду, что мы проведём свой лучший матч на этом турнире. Чтобы победить, нам нужно показать свой лучший хоккей. Будет ли завтра самый важный матч в моей жизни? Не смотрю на это в таком разрезе. Конечно, это важный матч, но если мы проиграем — жизнь продолжится. И если выиграем — жизнь продолжится. Если воспринимать всё слишком серьёзно, обычно проигрываешь. Надо фокусироваться на том, что мы можем контролировать. Знаем, что у нас есть шанс выиграть, но в то же время есть шанс проиграть. После мы уже обдумаем то, что случилось, но сейчас об этом не думаем.

Завтра мы будем сражаться со своим отражением, потому что Россия здесь играет как Финляндия? Да, есть немного. Мы уважаем их, они уважают нас, я провёл в России почти два года, знаю игроков, тренировал некоторых из них. Они играют как воины, как и наши игроки, поэтому мы и в финале. И мы, и Россия бьётся до конца, будет интересный матч.

Кто завтра сыграет в воротах? А вы как думаете, нужно нам менять Сятери после 1:0 и 2:0?» — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.