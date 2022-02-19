Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников повторил достижение Эрика Стаала

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Каролина Харрикейнз» принимала «Нэшвилл Предаторз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 5:3.



На 47-й минуте первый свой гол забил российский нападающий Андрей Свечников. Вторую шайбу форвард забросил на 60-й минуте. Кроме того, Свечников добавил к голевому дублю результативную передачу.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, российский нападающий провёл 10-й матч в карьере НХЛ, в котором забросил не менее двух шайб. По этому показателю Свечников вышел на шестое место в истории «Каролины» до 22 лет, сравнявшись с легендарным форвардом Эриком Стаалом. Больше таких матчей смогли провести лишь пятеро хоккеистов: Сильвен Тарджон (21), Джефф Сэндерсон (16), Себастьян Ахо (14), Джефф Скиннер (14) и Рон Фрэнсис (14).