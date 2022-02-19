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Юрзинов-мл.: на финнов может подействовать фактор, что они никогда не выигрывали Олимпиаду

Юрзинов-мл.: на финнов может подействовать фактор, что они никогда не выигрывали Олимпиаду
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Заслуженный тренер России Владимир Юрзинов-младший поделился ожиданиями от финального матча Олимпиады, в котором сыграют сборные России и Финляндии.

«На финнов может подействовать тот фактор, что они никогда не выигрывали Олимпиаду. Наша сборная на хорошем кураже, после победы над Швецией должен быть психологический подъём. Ребята отдадут все силы для завоевания золотых медалей Олимпийских игр. У финнов организованная команда, они много лет играют в одной системе с одним тренером, это их сильная сторона.

Мы играем в манере, в чём-то похожей на игру финской сборной. Думаю, в финальном матче не будет много заброшенных шайб. Конечно, определяющей будет игра вратарей, а также игра в неравных составах. Команда, которая на протяжении 60 минут сможет поддерживать высокий темп, будет иметь преимущество. На высоких скоростях ошибок не избежать. Важна надёжная игра в обороне, контратаки. Это будет матч равных соперников. Хотелось бы пожелать успеха нашей команде в финальном матче», – сказал Юрзинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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