17-летний Слафковски вышел в единоличные лидеры снайперской гонки на Олимпиаде-2022

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходит матч за третье место, в котором встречаются сборные Швеции и Словакии. На момент написания новости идёт 26-я минута матча, счёт 1:0 в пользу Словакии.

На 24-й минуте словацкий форвард Юрай Слафковски открыл счёт в матче. Это его шестой гол на турнире. Таким образом, хоккеист вышел в единоличные лидеры в гонке снайперов на Олимпиаде-2022. Второе место у шведа Лукаса Валльмарка, на счету которого пять заброшенных шайб.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.

Подопечные Юхана Гарпенлёва заняли второе место в квартете и напрямую вышли в четвертьфинал, став лучшей командой, занявшей вторую строчку. В плей-офф Швеция выбила Канаду (2:0), но уступила России (1:2, Б).

Словаки в 1/8 финала выиграли у Германии (4:0), в 1/4 переиграли США (3:2, Б), а в полуфинале уступили Финляндии (0:2).