Цегларик: MVP — Слафковски или Грицюк? Слафковски, конечно. Гриц может подождать

Нападающий сборной Словакии и омского «Авангарда» Петер Цегларик поделился эмоциями от завоевания бронзовых медалей на Олимпиаде в Пекине.



«Обязательно привезу медаль в Балашиху. Это невероятно. Для всей нашей страны, болельщиков. Мы усердно работали, чтобы добиться этого успеха. Горжусь ребятами, тренерами. Они проделали отличную работу за все эти годы. Всё окупилось. Надо продолжить это, с нетерпением жду следующего турнира. Я бы уже сейчас сыграл.



MVP – Слафковски или Грицюк? Слафковски, конечно. Гриц может подождать (смеётся). До того, как уехать на Олимпиаду, я тренировался в Балашихе с Шимоном, Найтом и ещё парой ребят. Я сказал: «Кто-то из нас точно выиграет медаль». Теперь все выиграют. Здорово, что Балашиха увидит все три медали.



Слафковски невероятен для своего возраста. Он провёл отличный турнир, этот опыт позволит ему расти дальше. Он играл в отличный хоккей и раньше, приятно видеть, какого прогресса он достиг. Мы сблизились, стали хорошими друзьями. Я стараюсь помогать ему. Он хочет учиться, усердно работать. Горжусь им. Его ждёт отличное будущее. Нужно идти шаг за шагом и наслаждаться моментом. Он этого заслуживает.



Планы на вечер? Не знаю, посмотрим. Завтра пойдём на церемонию, надеюсь, сможем пройти её.

Могу представить, что происходит в Словакии? Да. Сейчас позвоню по FaceTime и узнаю. Думаю, сейчас там всё стоит на ушах. С нетерпением жду, когда приеду домой. Хочу поблагодарить всех за поддержку. Думаю, сначала прилечу в Словакию, а затем оттуда вернусь в Россию», – передаёт слова Цегларика корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.