Тарасенко пропустит матч с «Торонто» из-за травмы

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» из-за травмы, полученной во встрече с «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщил журналист Лу Корак в «Твиттере» со ссылкой на слова главного тренера команды Крэйга Берюбе.

Встреча с «Торонто» пройдёт завтра, 20 февраля, в 3:00 мск.

В текущем сезоне Тарасенко провёл 44 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал в них 45 очков: забросил 18 шайб и отдал 27 результативных передач.

«Сент-Луис» после 48 игр занимает четвёртое место в таблице Западной конференции, набрав 62 балла. Возглавляет таблицу «Колорадо», у которого 74 балла в 48 матчах.

Отметим, что «Торонто» располагается на пятой строчке на Востоке. У «Мэйпл Лифс» 67 баллов в 47 встречах.