Победное селфи сборной Словакии со скамейки после матча за 3-е место со Швецией. Фото

Сегодня, 19 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпийских играх – 2022 проходил матч за третье место, в котором встречались сборные Швеции и Словакии. Встреча завершилась победой словаков со счётом 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).



После матча официальная страница сборной Словакии в «Инстаграме» опубликовала радостную фотографию команды со скамейки запасных перед церемонией награждения. Эта бронзовая медаль стала для Словакии первой в истории Олимпиад. Ранее лучший результат словаков был на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году (4-е место).

Напомним, лучшим бомбардиром команды стал 17-летний Юрай Слафковски, который делит первое место в гонке бомбардиров на Олимпиаде с тремя хоккеистами. Также Слафковски единолично возглавляет список снайперов.

Сборные Словакии и Швеции уже играли друг с другом на групповом этапе, тогда шведы выиграли 4:1.