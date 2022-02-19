Крылов: желаю всем нашим парням удачи, отдельные слова поддержки игрокам «Авангарда»

19 февраля в Санкт-Петербурге прошёл благотворительный хоккейный матч, в котором приняли участие председатель Совета директоров хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов и экс-игрок «Авангарда», участник Олимпийских игр-2014 в составе сборной России по хоккею Никита Никитин и другие. По итогам матча благотворительная помощь будет оказана омским медицинским учреждениям.



«Сегодняшним мероприятием мы преследовали две цели. Первая – благотворительность. Компания «Газпром нефть» поддерживает не только профессиональный спорт. Мы считаем, что спорт должен оказывать на общество ещё и социальный эффект. Мне лично также близка эта позиция, поэтому каждая заброшенная сегодня шайба в рамках нашей программы «Sport for charity» будет конвертирована в литры топлива G-Drive и передана в помощь медицинским учреждениям Омска.



Вторая цель – выразить поддержку нашим ребятам из олимпийской сборной по хоккею. Завтра большой день – большой финал Олимпиады. Хочется пожелать всем нашим парням удачи, отдельные слова поддержки нашим ребятам из «Авангарда». Ну и лично хочу поддержать главного тренера Алексея Жамнова, с которым нахожусь на связи. Верю, что завтра вторую Олимпиаду подряд золотые медали достанутся сборной России», – цитирует председателя Совета директоров «Авангарда» Александра Крылова пресс-служба «Авангарда».