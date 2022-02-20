Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на матч с Россией в финале ОИ-2022

Стал известен состав сборной Финляндии на финальный матч Олимпийских игр – 2022 со сборной России, начало которого запланировано на 7:10 мск. Об этом информирует финское издание Leijonat.

Харри Сятери (Юхо Олкинуора);



Микко Лехтонен – Юусо Хиетанен; Маркус Гранлунд – Сакари Маннинен – Теэму Хартикайнен;



Петтери Линдбом – Сами Ватанен; Харри Песонен – Вальтери Филппула – Ииро Пакаринен;



Никлас Фриман – Вальттери Кемиляйнен; Миро Аалтонен – Йоонас Нятинен – Лео Комаров;



Атте Охтамаа – Вилле Покка; Саку Мяеналанен – Ханнес Бьорнинен – Марко Антилла.

Напомним, хоккейный турнир стартовал в среду, 9 февраля. Сборная России напрямую вышла в четвертьфинал, заняв первое место в группе. В 1/4 финала россияне обыграли сборную Дании. В полуфинале российская команда сломила сопротивление Швеции в серии буллитов.



Финляндия также вышла в четвертьфинал из группы, став лучшей командой в квартете. В первом матче плей-офф Суоми крупно обыграли Швейцарию, а в полуфинале одержали победу над Словакией.