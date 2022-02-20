Любушкин стал игроком «Торонто». «Аризона» в результате обмена получила Ника Ритчи

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» объявила об обмене с клубом НХЛ «Аризона Койотс», в результате которого состав «кленовых листьев» пополнил 27-летний российский защитник Илья Любушкин и 29-летний нападающий Райан Дзингел, а в обратном направлении проследует канадский форвард Ник Ритчи.



При этом, «Аризона» получит право выбора в третьем раунде драфта НХЛ 2023 года или во втором раунде драфта НХЛ 2025 года.



В текущем сезоне Любушкин провёл 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в котором отметился девятью результативными передачами (0+9), заработав коэффициент полезности «-6» при 26 минутах штрафного времени. Всего в НХЛ на его счету 180 встреч и 19 (1+18) результативных действий с показателем полезности «-24».



Напомним, «Торонто» занимает 5-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. В их активе 67 очков в 48 матчах.

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