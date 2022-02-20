Подколзин и Комтуа сцепились в матче НХЛ с 11 голами

Сегодня, в Ванкувере (Канада) на «Роджерс-Арене» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Ванкувер Кэнакс» принимал «Анахайм Дакс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 7:4 (3:0, 3:2, 1:2).

По ходу третьего периода российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин и канадский нападающий «Анахайма» Макс Комтуа сцепились, однако почти сразу судьи разняли хоккеистов. Тем не менее, оба игрока были отправлены на скамейку штрафников.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте журналиста Лачлана Ирвина.

В этой встрече в составе хозяев отличились Теннер Пирсон, Элиас Петтерсон, Конор Гарланд и Куинн Хьюз. У «Анахайма» голами отметились Трой Терри, Николя Делорье (дубль), Рикард Ракелль, Адам Хенрик (дубль) и Сэм Стил.